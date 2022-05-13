 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

«Попались в руки наши заблудшие овцы. Противник хвастается, что провёл успешную контроперацию. Но он забывает,…
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

В мире

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022

ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Российские власти начинают ревизию и подготовку бункерных защитных сооружений в южных областях страны, где введен «желтый» уровень…
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
апреля 06 2022
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗЪЯТА КРУПНАЯ ПАРТИЯ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Пятница, 13 мая 2022 13:22
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯТА КРУПНАЯ ПАРТИЯ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-информ. Следственным отделом УВД по городу Сухум возбуждено уголовное дело в отношении жителя Республики Узбекистан Юсупжонова Акмаджона Ахаджон-Угли 1997 г.р. В деяниях последнего усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 уголовного кодекса Республики Абхазия, а именно – незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Комплекс оперативных мероприятий провели сотрудники уголовного розыска УВД по г. Сухум, в результате чего 9 мая текущего года по улице Кабардинская задержали гражданина Юсупжонова. Последний был доставлен в столичное управление внутренних дел для проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий. В ходе личного досмотра, проведенного в присутствии понятых, у задержанного изъят обмотанный скотчем черный пакет с заизолированными свертками внутри. В общей сложности в 196-ти свертках с кристаллообразным веществом, изъятых у Акмаджона Юсупжонова, содержалось порядка 75 грамм сильнодействующего наркотического средства «метадон». Исследование изъятого вещества проведено в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии.

Как прокомментировал следователь следственного отдела УВД по г. Сухум Леон Оганезов, подозреваемый Юсупжонов в ходе опроса пояснил, что накануне задержания через мобильное приложение «WhatsApp» он получил геолокацию размещения наркотического средства, которое незаконно приобрел с целью дальнейшего сбыта путем реализации так называемых тайных закладок, и за одну сделанную тайную закладку должен был получить денежное вознаграждение в размере 300 рублей. В ходе проведения следственных действий – проверки показаний на месте, подозреваемый Юсупжонов указал место приобретения свертка с наркотическим средством «метадон» в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта.

12 мая Сухумским городским судом удовлетворено ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Юсупжонова в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 13 мая 2022 13:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПОДГОТОВКЕ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.