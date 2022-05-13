ИЗЪЯТА КРУПНАЯ ПАРТИЯ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-информ. Следственным отделом УВД по городу Сухум возбуждено уголовное дело в отношении жителя Республики Узбекистан Юсупжонова Акмаджона Ахаджон-Угли 1997 г.р. В деяниях последнего усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 уголовного кодекса Республики Абхазия, а именно – незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Комплекс оперативных мероприятий провели сотрудники уголовного розыска УВД по г. Сухум, в результате чего 9 мая текущего года по улице Кабардинская задержали гражданина Юсупжонова. Последний был доставлен в столичное управление внутренних дел для проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий. В ходе личного досмотра, проведенного в присутствии понятых, у задержанного изъят обмотанный скотчем черный пакет с заизолированными свертками внутри. В общей сложности в 196-ти свертках с кристаллообразным веществом, изъятых у Акмаджона Юсупжонова, содержалось порядка 75 грамм сильнодействующего наркотического средства «метадон». Исследование изъятого вещества проведено в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии.

Как прокомментировал следователь следственного отдела УВД по г. Сухум Леон Оганезов, подозреваемый Юсупжонов в ходе опроса пояснил, что накануне задержания через мобильное приложение «WhatsApp» он получил геолокацию размещения наркотического средства, которое незаконно приобрел с целью дальнейшего сбыта путем реализации так называемых тайных закладок, и за одну сделанную тайную закладку должен был получить денежное вознаграждение в размере 300 рублей. В ходе проведения следственных действий – проверки показаний на месте, подозреваемый Юсупжонов указал место приобретения свертка с наркотическим средством «метадон» в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта.

12 мая Сухумским городским судом удовлетворено ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Юсупжонова в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.