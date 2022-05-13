ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста Псоу в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия.

В результате досмотра багажного отделения, а именно в дорожной сумке, обнаружена и изъята незадекларированная табачная продукция в количестве 6 440 шт.

