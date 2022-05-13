ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА
Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста Псоу в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия.
В результате досмотра багажного отделения, а именно в дорожной сумке, обнаружена и изъята незадекларированная табачная продукция в количестве 6 440 шт.
В зоне таможенного контроля поста «Псоу» остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Российской Федерации.
В результате досмотра салонного отделения обнаружены и изъяты незадекларированные электронные сигареты в количестве 490 ед.
Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в ходе реализации оперативной информации подвергнут проверке вагон пассажирского поезда сообщением Москва-Сухум, следовавший из Республики Абхазия. В результате досмотра ручной клади гражданки Российской Федерации обнаружены и изъяты незадекларированные товары в ассортименте (косметологические инъекции для лица, лекарственные препараты) на общую стоимость 100 880 руб.
Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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