В АБХАЗИИ НАЧАЛАСЬ КАМПАНИЯ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии началась кампания по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается в соцсетях. Ее реализовывает группа инициативных молодых людей при поддержке «Благотворительного фонда социально-культурных инициатив» и Культурно-благотворительного фонда «Ашана».