Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии началась кампания по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается в соцсетях.
Ее реализовывает группа инициативных молодых людей при поддержке «Благотворительного фонда социально-культурных инициатив» и Культурно-благотворительного фонда «Ашана».
По словам руководителя кампании Рашида Тания, база подопечных пока только формируется и говорить о том, сколько человек они собираются трудоустроить или сколько в Абхазии людей с ограниченными возможностями здоровья, ищущих работу, сложно. Но работа по формированию списка ими уже ведется.
Организаторы кампании разослали письма 130 предпринимателям в поисках вакансий. Намерены обратиться к общественным организациям и органам власти. Министерство соцобеспечения также предложило свою помощь , а также биржу труда.
Из-за проблем с доступностью среды, отсутствием пандусов, широких дверных проемов и коридоров, в первую очередь будут рассматриваться дидижитал- профессии – программирование, графический дизайн, SEO, SMM.