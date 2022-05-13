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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НАЧАЛАСЬ КАМПАНИЯ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Новости Пятница, 13 мая 2022 15:44
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В АБХАЗИИ НАЧАЛАСЬ КАМПАНИЯ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии началась кампания по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается в соцсетях.

Ее реализовывает группа инициативных молодых людей при поддержке «Благотворительного фонда социально-культурных инициатив» и Культурно-благотворительного фонда «Ашана».

По словам руководителя кампании Рашида Тания, база подопечных пока только формируется и говорить о том, сколько человек они собираются трудоустроить или сколько в Абхазии людей с ограниченными возможностями здоровья, ищущих работу, сложно. Но работа по формированию списка ими уже ведется.

Организаторы кампании разослали письма 130 предпринимателям в поисках вакансий. Намерены обратиться к общественным организациям и органам власти. Министерство соцобеспечения также предложило свою помощь , а также биржу труда.

Из-за проблем с доступностью среды, отсутствием пандусов, широких дверных проемов и коридоров, в первую очередь будут рассматриваться дидижитал-   профессии – программирование, графический дизайн, SEO, SMM.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 13 мая 2022 15:46

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