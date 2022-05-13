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Абхазия Информ

МИД ЗАКРЫЛ ОДИН ИЗ ПРОЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ ГОЛОДА

Новости Пятница, 13 мая 2022 16:07
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МИД ЗАКРЫЛ ОДИН ИЗ ПРОЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ ГОЛОДА

Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-Информ. Министерством иностранных дел Республики Абхазия совместно со Службой государственной безопасности Республики Абхазия были выявлены факты, указывающие на несоответствие поданных данных о проекте «Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития» международной неправительственной организации Движение против голода с реализуемыми в его рамках мероприятиями.

В анкете проекта, предоставленной в Министерство иностранных дел Республики Абхазии для получения сертификата, разрешающего его реализацию, была указана неполная информация, что является нарушением правил подачи анкет на согласование проекта/программы. Министерство иностранных дел рассматривает это как сокрытие достоверных данных.

Указанное касается части проекта, предусматривающей вовлечение представителей молодежи из Абхазии и Грузии в так называемый межкультурный диалог путем проведения совместных тренингов и семинаров в Молдавии, Австрии, Армении. Такого рода инициативы носят исключительно политический характер и направлены на продвижение целей и задач, декларируемых правительством Грузии в опубликованных официальных программах в отношении Республики Абхазия.

В ходе встречи Министра иностранных дел Республики Абхазия с представителями международных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Абхазия, прошедшей 8 апреля 2022 года в Медиацентре МИД Абхазии, глава офиса Движение против голода Эрвин Блау подтвердил имеющуюся в распоряжении Министерства иностранных дел Республики Абхазия информацию о планируемом в рамках данного проекта взаимодействии представителей молодежи и общественности из Абхазии и Грузии на семинарах и тренингах в онлайн и офлайн форматах.

По итогам изучения всей имеющейся информации, руководствуясь пп. 4.5. пункта 4 Временного положения о порядке реализации программ (проектов) иностранных неправительственных и международных организаций на территории Республики Абхазия (утв. Указом Президента Республики Абхазия от 04 мая 2019 года №108), в целях недопущения реализации намеченных в рамках данного проекта инициатив и мероприятий по продвижению целей и задач, декларируемых правительством Грузии, Министерством иностранных дел было принято решение о прекращении реализации проекта на территории Республики Абхазия.

Соответствующее уведомительное письмо было направлено Главе офиса Движения против голода в Абхазии Эрвину Блау.

МИД призывает все международные неправительственные организации соблюдать принцип прозрачности при реализации проектов и не выходить за рамки гуманитарного подхода.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия будет и впредь пресекать попытки реализации проектов, нацеленных на продвижение политики правительства Грузии в отношении Республики Абхазия, отраженной в грузинских стратегических документах и программах развития.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 13 мая 2022 16:10

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