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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ДЕПУТАТАМИ ГОСДУМЫ РФ

Новости Пятница, 13 мая 2022 21:33
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ДЕПУТАТАМИ ГОСДУМЫ РФ

Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии  Аслан Бжания провел переговоры с председателем комитета Государственной Думы по обороне Андреем Картаполовым и членом  думского комитета Олегом Колесниковым. Картополов и Колесников представляют депутатскую группу Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по связям с Парламентом Республики Абхазия.

Обсуждались вопросы  двустороннего  сотрудничества, в том числе  упрощения пересечения абхазо-российской государственной границы. 

Глава государства и российские парламентарии выразили заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении двустороннего стратегического партнерства.  

Во встрече участвовали  вице-президент Бадра Гунба, Руководитель Администрации президента Алхас Квициниа и его заместитель Зураб Каджая.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 13 мая 2022 21:37

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