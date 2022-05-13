ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ДЕПУТАТАМИ ГОСДУМЫ РФ

Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел переговоры с председателем комитета Государственной Думы по обороне Андреем Картаполовым и членом думского комитета Олегом Колесниковым. Картополов и Колесников представляют депутатскую группу Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по связям с Парламентом Республики Абхазия.

