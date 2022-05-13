ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ДЕПУТАТАМИ ГОСДУМЫ РФ
Новости Пятница, 13 мая 2022 21:33
Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел переговоры с председателем комитета Государственной Думы по обороне Андреем Картаполовым и членом думского комитета Олегом Колесниковым. Картополов и Колесников представляют депутатскую группу Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по связям с Парламентом Республики Абхазия.
Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе упрощения пересечения абхазо-российской государственной границы.
Глава государства и российские парламентарии выразили заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении двустороннего стратегического партнерства.
Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, Руководитель Администрации президента Алхас Квициниа и его заместитель Зураб Каджая.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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