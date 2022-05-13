НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Новости Пятница, 13 мая 2022 22:31
Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-Информ. Министерство экономики Республики Абхазия объявляет набор абитуриентов на обучение в высших учебных заведениях России по специальностям в области гражданской авиации.
В рамках реализации проекта по восстановлению авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, министерство экономики Республики Абхазия объявляет набор абитуриентов на обучение в высших учебных заведениях Российской Федерации по специальностям в области гражданской авиации.
Заинтересованным лицам необходимо представить в Минэкономики следующую информацию:
– копия документа, удостоверяющего личность (копия паспорта);
– информация о наличии образования (копии документов об образовании и (или) о квалификации);
– данные о рабочем стаже (при наличии);
– контактные данные (телефон, электронная почта).
Контакты для связи: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., + 7 840 226-45-81.
Об этом сообщается на сайте министерства.
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