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Абхазия Информ

НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Новости Пятница, 13 мая 2022 22:31
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НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-Информ. Министерство экономики Республики Абхазия объявляет набор абитуриентов на обучение в высших учебных заведениях России по специальностям в области гражданской авиации.

В рамках реализации проекта по восстановлению авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, министерство экономики Республики Абхазия объявляет набор абитуриентов на обучение в высших учебных заведениях Российской Федерации по специальностям в области гражданской авиации.

Заинтересованным лицам необходимо представить в Минэкономики следующую информацию:

– копия документа, удостоверяющего личность (копия паспорта);

– информация о наличии образования (копии документов об образовании и (или) о квалификации);

– данные о рабочем стаже (при наличии);

– контактные данные (телефон, электронная почта).

Контакты для связи: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., + 7 840 226-45-81.

Об этом сообщается на сайте министерства.
Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 13 мая 2022 22:33

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