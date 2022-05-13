НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-Информ. Министерство экономики Республики Абхазия объявляет набор абитуриентов на обучение в высших учебных заведениях России по специальностям в области гражданской авиации. В рамках реализации проекта по восстановлению авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, министерство экономики Республики Абхазия объявляет набор абитуриентов на обучение в высших учебных заведениях Российской Федерации по специальностям в области гражданской авиации.