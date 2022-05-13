ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ПУТЬ К ВЕРШИНАМ 2022!»

Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-Информ. Абхазский государственный университет объявляет проведение Олимпиады школьников «путь к вершинам 2022!». Основными целями Олимпиады являются: развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи; популяризация научных знаний; создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных школьников; оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и выборе образовательных траекторий.