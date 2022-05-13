ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ПУТЬ К ВЕРШИНАМ 2022!»
Новости Пятница, 13 мая 2022 22:35
Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-Информ. Абхазский государственный университет объявляет проведение Олимпиады школьников «путь к вершинам 2022!».
Основными целями Олимпиады являются: развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи; популяризация научных знаний; создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных школьников; оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и выборе образовательных траекторий.
АГУ приглашает учащихся принять участие в олимпиаде школьников «Путь к вершинам!», которая будет проводиться Абхазским государственным университетом с 13 по 15 мая 2022 г. по следующим профилям:
- Биология
- География
- Физика
- Химия
- Иностранный язык
- История
- По комплексу предметов (история, основы права)
- Математика
- Абхазский язык
- Русский язык
- По комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция)
- По комплексу предметов (рисунок, лепка)
- Творческий конкурс (этюд, басня, стих, рассказ)
- Творческий конкурс (письменная работа – сочинение на абх.яз.)
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