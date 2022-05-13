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Абхазия Информ

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ПУТЬ К ВЕРШИНАМ 2022!»

Новости Пятница, 13 мая 2022 22:35
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ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ПУТЬ К ВЕРШИНАМ 2022!»

Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-Информ. Абхазский государственный университет объявляет проведение Олимпиады школьников «путь к вершинам 2022!».

Основными целями Олимпиады являются: развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи; популяризация научных знаний; создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных школьников; оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и выборе образовательных траекторий.

АГУ приглашает учащихся принять участие в олимпиаде школьников «Путь к вершинам!», которая будет проводиться Абхазским государственным университетом с 13 по 15 мая 2022 г. по следующим профилям:

  1. Биология
  2. География
  3. Физика
  4. Химия
  5. Иностранный язык 
  6. История
  7. По комплексу предметов (история, основы права)
  8. Математика
  9. Абхазский язык
  10. Русский язык
  11. По комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция)
  12. По комплексу предметов (рисунок, лепка)
  13. Творческий конкурс (этюд, басня, стих, рассказ)
  14. Творческий конкурс (письменная работа – сочинение на абх.яз.)
Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 13 мая 2022 22:41

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