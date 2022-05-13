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Абхазия Информ

СТУДЕНТЫ АГУ ОДЕРЖАЛИ БЛЕСТЯЩУЮ ПОБЕДУ В ОЛИМПИАДЕ В МОСКВЕ

Новости Пятница, 13 мая 2022 22:42
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СТУДЕНТЫ АГУ ОДЕРЖАЛИ БЛЕСТЯЩУЮ ПОБЕДУ В ОЛИМПИАДЕ В МОСКВЕ

Сухум. 13 мая 2022. Абхазия-Информ. Команда студентов экономического факультета Абхазского государственного университета с разрывом в 12 баллов обошла команду Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и заняла первое место в ежегодной международной студенческой олимпиаде по истории экономических учений. В этом году олимпиада посвящалась  особенностям экономического учения Давида Рикардо: к   к  250-летию со дня рождения (1872 г.), которая проходила в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации в Москве. Абхазские студенты набрали 38 баллов.

Вместе с командой Абхазского государственного университета в олимпиаде участвовали  команды ведущих вузов Российской Федерации: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Белорусский государственный университет, Юго-Осетинский государственный университет, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (Казахстан), Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Приднестровский государственный университет им. Т. Шевченко.

Готовили и сопровождали  команду АГУ начальник международного отдела АГУ, преподаватель кафедры экономической теории, Анна Адлейба и доцент кафедры экономической теории, заслуженный работник высшей школы Александр Страничкин.

С 2016 года студенты экономического факультета АГУ традиционно принимают участие олимпиадах, проводимых  Финансовом университетом при Правительстве РФ,   и всегда показывают высокие результаты. Команда АГУ  и   в этот раз была отмечена всеми членами жюри и руководителями оргкомитета олимпиады. Представители ведущих российских вузов также отметили блестящую подготовку абхазских студентов.                                 

В команду Абхазского госуниверситета входили:  Лери Аршба, Лана Атружба, Самей Ашуба, Асмат Багателия,  Анна Бжания, Алхас Гвинджия,  Лаша Зарандия, Алиас Квициния, Киамал  Кур-ипа, Леон Чкадуа.  

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 13 мая 2022 22:52

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