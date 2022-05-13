ВСЕГДА В ПАМЯТИ НАРОДА!

Владислав Ардзинба появился на политической арене Абхазии в один из самых сложных периодов ее истории. Он возглавил страну, став не только политическим, но и духовным лидером народа. Борьба за права и свободу Абхазии были делом всей его жизни.

В политику Ардзинба пришел из науки. Ученый-востоковед мирового значения, он изучал историю, культуру и религиозные верования древних народов Малой Азии, в частности, исследовал уже исчезнувших хеттов и хаттов. Последние предположительно родственны абхазо-адыгским народам.

Владислав Ардзинба защитил кандидатскую диссертацию в 1971 году, а доктором исторических наук стал в 1985 году. Он возглавлял сектор идеологии и культуры Древнего Востока Института Востоковедения Академии наук СССР и является автором более 40 научных трудов. Соратники Владислава Ардзинба часто отмечали, что политикой он занялся не по собственному желанию. Впоследствии он признавался, что скучает по работе в институте и мечтает вернуться в науку. Однако именно Владислав смог в ответственный момент возглавить национально-освободительное движение и осуществить вековую мечту абхазов о свободе и независимости.

В 1988 году Владиславу Ардзинба предложили возглавить Абхазский институт языка, литературы и истории. Он вернулся на Родину спустя 22 года жизни в Москве и взял на себя руководство институтом, который со дня основания был одним из оплотов и центров национально-освободительного движения абхазского народа.

В 1990 году Ардзинба избирается председателем Верховного Совета Абхазской АССР. Новый лидер республики стал проводником курса, направленного на реализацию неотъемлемого права народа Абхазии на самоопределение.

25 августа 1990 года на сессии Верховного Совета была принята декларация, в соответствии с которой Абхазия провозглашалась суверенным государством. Тбилиси объявил ее недействительной и не имеющей юридической силы.

Ранним утром 14 августа войска Госсовета Грузии перешли грузино-абхазскую границу на реке Ингур и стали продвигаться вглубь республики по трассе Гал – Сухум. О начале войны мирных жителей столицы возвестили ракетно-бомбовые удары грузинской авиации по городу и пляжам, которые в жаркое августовское утро были заполнены туристами.

Именно в этот день, 14-го августа, должно было состоятся заседание Верховного Совета Абхазии, на котором планировалось обсудить установление между Абхазией и Грузией федеративных отношений. Однако дипломатии предпочли танки. Владислав Ардзинба обратился по Абхазскому телевидению к народу Абхазии с призывом встать на защиту Родины.

18 августа Ардзинба возглавляет экстренно созданный Государственный Комитет обороны. Он лично руководит мобилизацией взрослого населения Абхазии в возрасте от 18 до 40 лет.

Нарушив достигнутые договоренности, согласно которым стороны отвели войска (грузины к селу Багмаран, абхазы к реке Гумиста), 18 августа госсоветовцы беспрепятственно вошли в Сухум и заняли город. Начались повальные грабежи и этнические чистки, в первую очередь абхазского населения столицы.

Руководство республики с первых дней войны перебралось из Сухума в Гудауту, откуда и вело работу на протяжении всего периода боевых действий. Подконтрольным абхазам оставалась замкнутая территория от Гумисты до Бзыбь. В блокаде оказался Ткуарчал и некоторые абхазские села Очамчырского района. Остальная часть страны была оккупирована грузинскими войсками. Существенную поддержку в борьбе за право жить на родной земле абхазам оказали братские народы Северного Кавказа, юга России, соотечественники из-за рубежа. Развернувшееся добровольческое движение в помощь Абхазии сыграло большую роль в поднятии духа малочисленного народа перед противником, который значительно превосходил в силе.

Абхазские формирования приступили к созданию Гумистинского оборонительного рубежа, Западного фронта. Стихийно созданные вооруженные партизанские группы в восточной части Абхазии стали объединяться, так постепенно формировался и Восточный фронт.

На фоне этих событий 3 сентября 1992 года в Москве в "Президент Отеле" прошла встреча руководителей республик Кавказского региона, как официально она была названа. Неофициально же ее прозвали боем гладиаторов.

На повестке встречи глав России, Грузии и Абхазии, в которой участвовали также, и руководители республик Северного Кавказа и областей Юга России, стоял вопрос ни много ни мало о прекращении военных действий в Абхазии. Однако на абхазскую делегацию оказывалось сильное давление со стороны остальных участников встречи, последние открыто пытались укрепить позиции грузинской стороны. Лидера страны, подвергшейся агрессии, пытались заставить подписать документ, осуждающий действия добровольцев. Несмотря на колоссальное давление, Ардзинба проявил твердость и сумел отстоять честь людей, вставших на защиту абхазского народа.

Итоговый документ Московской встречи мира на абхазскую землю не принес, так как не предполагал вывода грузинских войск с территории Абхазии, на чем настаивала абхазская сторона. Конфронтация продолжилась. Война в Абхазии шла долгих 413 дней. До 30 сентября 1993 года, до Дня Победы, принесшего Абхазии долгожданную свободу и независимость, народу Абхазии пришлось пережить далеко не одну трагедию.

«Мы и на смерть шли, чтобы жить. Нам навязали войну. Нас решили покорить и уничтожить. Но наш народ выстоял в справедливой борьбе с теми, кто посягнул на самое святое — на нашу Родину, кто пытался растоптать нашу государственность. И в этой священной борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира. Самое страшное у нас позади, самое трудное – впереди», –впоследствии скажет Владислав.

Это уже о становлении мирной жизни, о процессе перехода от войны к миру, который потребовал титанических усилий от всего абхазского народа и его лидера.

26 ноября 1994 года Владислава Ардзинба избрали главой Республики Абхазия, а 3 октября 1999 года он всенародно был переизбран на второй президентский срок. В период деятельности Ардзинба в республике были приняты меры принципиального значения. В частности, восстановление Конституции Абхазии 1925 года, формирование абхазской армии, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Государственного комитета по репатриации, а также восстановление исконной топонимики.

Среди важнейших актов президентства Ардзинба подписание заявления о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта; ввод Миротворческого контингента российских войск по линии противостояния на границе Абхазии с Грузией; заключение договоров о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и рядом других республик; открытие представительства республики в ряде стран; принятие новой Конституции суверенного Абхазского государства, Герба, Флага и Гимна республики; признание абхазского языка государственным языком республики; учреждение Академии наук Абхазии. В 1999 году в Абхазии прошел референдум об отношении граждан к действующей Конституции и принятие Акта «О государственной независимости Республики Абхазия».

«Наша Конституция по идеям, заложенным в ней, сопоставима, скажем, с конституциями таких государств, как Россия, США, Голландия, Австрия. Заложенные в ней идеи согласуются с принципами Всеобщей декларации прав человека, других правовых аспектов, признанных мировым сообществом», – говорил Владислав Григорьевич.

В референдуме приняли участие 97 % грузин, имевших право голоса. Ардзинба всегда подчеркивал, что грузины, не воевавшие против абхазов, могут рассчитывать на то, чтобы быть равноправными гражданами Абхазии. Впоследствии этим правом воспользовались 60 тысяч грузин, которые вернулись в Абхазию после военного конфликта.

«Я думаю, что Абхазия была и останется многонациональным государством. Важно, чтобы любой гражданин Абхазии, независимо от национальной принадлежности, пользовался всеми правами, предусмотренными Конституцией», – говорил В.Г. Аррдзинба.

Владислав Ардзинба всегда настаивал, что вектор внешней политики Абхазии должен быть пророссийским, отмечая, что Абхазия – естественный союзник России.

«Часто бывает, что похолодание или потепление у нас связано с тем, какой ветер дует со стороны России. Надеюсь, на теплые ветры со стороны России, а тогда и в Абхазии будут мир, спокойствие и процветание», – говорил он.

В 1997 году состоялся первый зарубежный визит делегации Абхазии в высоком представительном составе в Турцию, где Владислав Ардзинба встретился с многочисленной абхазской диаспорой. На протяжении всего своего президентства Ардзинба придавал важное значение восстановлению связей с соотечественниками и процессу репатриации абхазского народа, который оставался разделенным на протяжении полутора века.

В 2004 году Владислав Ардзинба оставил пост президента республики. На это решение повлияла тяжелая болезнь Ардзинба.

Выдающийся государственный и политический деятель Абхазии Владислав Ардзинба скончался в возрасте 65 лет 4 марта 2010 года.

Он завещал похоронить себя в родном селе Эшера Сухумского района Абхазии на некогда линии Гумистинского фронта.

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В.Г. Ардзинба Родился 14 мая 1945 в селе Эшера (недалеко от Сухума). Отец – директор школы, преподаватель истории, мать – учительница.

В 1966 году окончил исторический факультет Сухумского государственного педагогического института им. А. М. Горького.

С 1969 по 1987 год жил в Москве, работал в Институте востоковедения АН СССР, где защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук «Хаттские истоки социальной организации древнехеттского общества. Функции должностных лиц с титулами хаттского происхождения». Диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук «Ритуалы и мифы древней Анатолии» защитил в Тбилисском государственном университете в 1985 году.

1987 – назначен заведующим сектором идеологии и культуры Древнего Востока Института востоковедения АН СССР. Является автором более 40 научных трудов.

В 1988 году и возглавил Абхазский институт языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа.

1989 – В. Ардзинба избран народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР. В том же году избран председателем подкомиссии по государственному и правовому статусу автономных образований и становится членом Президиума Верховного совета СССР.

В 1990 году избран председателем Верховного Совета Абхазской АССР, провозгласившего независимость Республики Абхазия.

1992 – В. Ардзинба назначен председателем государственного комитета обороны и возглавляет национально-освободительную борьбу народа Абхазии.

1994 – президент Республики Абхазия.

В 1999 году переизбран президентом Республики Абхазия на новый срок.

В связи с тяжёлой болезнью был вынужден оставить свой пост в 2004 году.

В. Ардзинба – доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии наук Абхазии, Адыгской международной Академии наук, лауреат Международной Кандуровской премии, лауреат премии им. Вернадского.

Награжден высшей государственной наградой Абхазии – орденом «Ахьдз-апша» I степени, медалью «Герой Абхазии» и высшей государственной наградой Республики Южная Осетия – «Орден почета».