АННА КЕРОПЯН: ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ЯРЧАЙШИХ ЛИЧНОСТЕЙ В МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИИ АБХАЗИИ

В этот день мы вновь вспоминаем Владислава Григорьевича, ведь время не властно над памятью народа. Более того, с годами все больше убеждаемся в утверждении, что большое видится на расстоянии.

Сухум. 14 мая 2022. Абхазия-Информ. В этом году, 14 мая, Первому Президенту Республики Абхазии исполнилось бы 77 лет.

В абхазскую политику В.Ардзинба пришёл из науки, которой служил долго и с полной самоотдачей. Он достиг больших успехов в изучении истории народов древней Малой Азии, став одним из классиков советской хеттологии.

По его признанию, он никогда не представлял, что когда-нибудь, оставив любимое дело, займётся активной политикой. Однако, исторические процессы, связанные с распадающейся советской империей, коснулись и Абхазии, что и стало причиной прихода В. Ардзинба в политику.

Точкой отсчета послужило его яркое и незабываемое выступление на с,езде народных депутатов СССР, где со столь высокой трибуны, пожалуй впервые было заявлено об устремлениях абхазского народа.

Вооруженная агрессия Грузии и освободительная война, которую возглавил Первый Президент, были самым тяжелым испытанием для народа Абхазии за более чем столетний период. В результате победы, Абхазия впервые за многие годы получила свободу и возможность самостоятельно вершить собственную судьбу.

Владислав Григорьевич проявил выдающиеся дипломатические способности. Он виртуозно проявлял и политическую гибкость, и мужество для того, чтобы выстоять и сохранить завоевания народа. Его политическая интуиция и чувство ответственности за свой народ всегда служили гарантией того, что интересы Абхазии будут надежно защищены.

Вне всякого сомнения, Первый Президент является одной из ярчайших личностей в многовековой истории Абхазии. Результатом его самоотверженной борьбы стали свобода и независимость Абхазии. И этот неоспоримый факт никогда не сотрется из памяти народа.

Анна Керопян, личный переводчик Первого Президента, помощник председателя Фонда Первого Президента РА.