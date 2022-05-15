Сухум. 15 мая 2022. Абхазия-Информ. В Мариинском дворце состоялась Международная конференция «Мир через культуру», организаторами которой выступили постоянная комиссия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по образованию, культуре и науке, Творческий союз музейных работников СПб и Ленинградской области, Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов, Дом-музей семьи Рерихов в Улан-Баторе и международный благотворительный фонд «Рериховское наследие».

В пленарном заседании приняли участие специалисты Департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Абхазия Шандор Кайтан и Инал Джопуа, а также гости из Монголии, Донецкой и Луганской народных республик, Южной Осетии.

Главными темами докладов были: «Мягкая сила Мира через культуру и проблемы войны и мира», «Пакт Рериха» – о сотрудничестве Востока и Запада, культурная жизнь Донбасса в условиях военного времени, восстановление музеев, затронутых боевыми действиями, миссия музейного сообщества по сохранению региональной идентичности.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Абхазии.