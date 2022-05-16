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Абхазия Информ

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ГТК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ

Новости Понедельник, 16 мая 2022 16:06
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ГТК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ

Сухум. 16 мая 2022. Абхазия-Информ. Должностные лица Государственного таможенного комитета приняли участие в международном научно-практическом семинаре «Актуальные вопросы эксплуатации инспекционно-досмотровых комплексов в Российской Федерации и за рубежом»,  проходившем в онлайн-режиме.

Целью семинара является укрепление научно-технического взаимодействия между министерствами, ведомствами и организациями по вопросам совершенствования и эксплуатации инспекционно-досмотровых комплексов, сообщает сайт ГТК.

В рамках семинара начальник Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля Джамал Цейба уведомил участников о технических средствах таможенного контроля находящихся в ведении таможенных органов Республики Абхазия, о предстоящей работе по линии международного таможенного сотрудничества и поблагодарил за предоставленную возможность участия в семинаре,  отметив содержательность докладов участников и их значимость для дальнейшего применения в практической работе таможенных органов Республики Абхазия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 16 мая 2022 16:08

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