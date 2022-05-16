ДАУР КОВЕ НАХОДИТСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В МОСКВЕ

Сухум. 16 мая 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове прибыл с рабочей поездкой в Москву.

В российской столице запланирована встреча в Министерстве культуры РФ, на которой будут обсуждаться вопросы взаимодействия и сотрудничества Абхазии и России в области культуры в 2022 году.