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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ И РОССИИ

Новости Вторник, 17 мая 2022 20:56
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ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 17 мая 2022. Абхазия-Информ. В Москве состоялась встреча министра культуры Республики Абхазия Даура Кове с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой.

В обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в культурной сфере также приняла участие Народная артистка Республики Абхазия и Российской Федерации   Хибла Герзмава.

Ольга Любимова подчеркнула, что диалог культур России и Абхазии по праву можно назвать динамичным и насыщенным.

«Министерства культуры России и Абхазии находятся в постоянном рабочем контакте и прилагают усилия к определению новых направлений взаимодействия», – отметила министр.

Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение двусторонних проектов в сфере кинематографии. По словам Даура Кове, это имеет особое значение для республики.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы привлечь максимальное количество компаний для съемок в Абхазии», – сообщил Даур Кове.

Ольга Любимова добавила, что кинематограф является носителем элементов национальной культуры и способствует лучшему пониманию культурных особенностей стран. Глава Минкультуры России предложила организовать ознакомительный тур в Абхазию для деятелей кино.

Кроме того, в ходе встречи Ольга Любимова напомнила, что в текущем году ожидаются традиционные концертные программы в рамках «Обменных культурных мероприятий России и Абхазии». Так, 18 ноября в Абхазии пройдет концерт музыканта, лауреата Международного конкурса им. П. И. Чайковского Дмитрия Маслеева, который выступит на сцене Абхазской государственной филармонии им. Раждена Гумба.

В рамках программы «Большие гастроли. Зарубежная программа» с 18 по 19 июня на площадке Тульского академического театра драмы им. М. Горького пройдут гастроли Государственного русского театра драмы им. Ф. Искандера со спектаклями «Кьюдженские переделки», «Визит старой дамы» и «Кровавая свадьба».

Ольга Любимова подчеркнула, что интенсивное сотрудничество в театральной сфере развивается не только в рамках обменных гастролей, но и по линии подготовки кадров.

«Один из сильнейших театральных вузов России – Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина – планирует в следующем учебном году осуществить набор 15 граждан Абхазии для целевого обучения будущих актеров Государственного русского театра драмы им. Ф. А. Искандера», – сказала Ольга Любимова.

В завершение встречи стороны выразили взаимное стремление к дальнейшему развитию и укреплению связей Абхазии и России в области культуры и искусства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 17 мая 2022 21:02

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