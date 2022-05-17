ДАУР КОВЕ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ КБР МУХАДИНОМ КУМАХОВЫМ

Министр культуры Абхазии Даур Кове с рабочей поездкой посетил Кабардино-Балкарскую Республику. В ходе поездки состоялась встреча с министром культуры КБР Мухадином Кумаховым.

«Культурный диалог служит надежной основой развития двусторонних отношений. Культурные связи между нашими республиками долговременны и основаны на совместном историческом опыте, дружбе и культурной близости. Надеюсь, что в 2022 году нам удастся реализовать ряд обменных мероприятий», – сказал министр культуры РА.

В свою очередь Мухадин Кумахов выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, отметив, что взаимодействие между двумя республиками будет укрепляться, творческие коллективы смогут обмениваться опытом и дарить радость зрителям.