В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ»

Акция будет проходить в ночь с 18 на 19 мая в столичных музеях.

Директор Государственного музея Аркадий Джопуа, директор Дома-музея им. Д. Гулиа Светлана Корсая, директор Государственного музея Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба Мзия Бейя, и.о. начальника отдела культуры и искусства Минкульта Автандил Конджария и главный специалист этого отдела Мрана Дбар рассказали о том, как будет проходить акция.

По словам Аркадия Джопуа, акция «Ночь в музее» впервые прошла в Абхазии в 2015 году в Госмузее.

«В этот день посетители музея смогут увидеть экспонаты, которые редко выставляются в экспозиционных залах», – сообщил Джопуа.

Директор Дома-музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая отметила, что главная цель - привлечь как можно больше посетителей и вызвать больший интерес у школьников и студентов к абхазской культуре и литературе.

«Я считаю, наша молодёжь должна знать, кто такой Дмитрий Гулиа, других известных абхазских писателей и поэтов, и что из себя в целом представляет абхазская литература. Прекрасно, что есть места, куда могут прийти почитатели наших великих писателей. В первой части нашей программы мы познакомим посетителей с биографиями писателей - участников Великой Отечественной войны, а вторую часть мы хотим посвятить поэзии», – сказала она.

Главный хранитель фонда Абхазского государственного музея Жанна Гурджуа рассказала, что в этом году принято решение обойтись без развлекательных программ.

При этом будут открыты два новых зала.

«Завтра, во время акции «Ночь в музее» будет много интересного для гостей. Можно будет ознакомиться с нашей историей, культурой, но самое главное, что откроются новые залы – советского периода и археологии. Я думаю, все будут довольны», – сказала Гурджуа.

Она также напомнила, что сегодня Абхазскому государственному музею исполнилось 105 лет. «Это – замечательная дата и я хочу поздравить всех наших сотрудников с таким замечательным праздником, как День музея», – сказала она.