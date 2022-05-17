ЗАКРЫТА ОЧЕРЕДНАЯ ФЕРМА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ
Сухум. 17 мая 2022. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации в селе Яштуха Сухумского района сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РА совместно с СОБР МВД и департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта РА обнаружили незаконно действующую майнинг-ферму.
На объекте работало 31 устройство для добычи криптовалют. Ферма принадлежит Араму Робертовичу Ханчаляну, 1993 года рождения.
Все аппараты изъяты и помещены на ответственное хранение в специализированный склад. В отношении владельца фермы по добыче криптовалют Ханчаляна составлен административный протокол по ч. 2 ст. 96 прим.1 КоАП РА.
Об этом сообщается на сайте МВД.