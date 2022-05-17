ЗАКРЫТА ОЧЕРЕДНАЯ ФЕРМА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 17 мая 2022. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации в селе Яштуха Сухумского района сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РА совместно с СОБР МВД и департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта РА обнаружили незаконно действующую майнинг-ферму.

На объекте работало 31 устройство для добычи криптовалют. Ферма принадлежит Араму Робертовичу Ханчаляну, 1993 года рождения.