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Абхазия Информ

ЗАКРЫТА ОЧЕРЕДНАЯ ФЕРМА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Новости Вторник, 17 мая 2022 21:09
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ЗАКРЫТА ОЧЕРЕДНАЯ ФЕРМА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 17 мая 2022. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации в селе Яштуха Сухумского района сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  МВД РА совместно с СОБР МВД и департаментом по техническому и энергетическому  надзору Госстандарта РА обнаружили незаконно действующую  майнинг-ферму.

На объекте работало 31 устройство для добычи криптовалют. Ферма принадлежит  Араму Робертовичу Ханчаляну,  1993 года рождения.

Все аппараты изъяты и помещены на ответственное хранение в специализированный склад. В отношении владельца фермы по добыче криптовалют Ханчаляна составлен административный протокол по ч. 2 ст. 96 прим.1 КоАП РА. 

Об этом сообщается на сайте МВД.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 17 мая 2022 21:15

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