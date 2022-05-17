В ЗАКОН О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РА ПРЕДЛАГАЮТ ВНЕСТИ НЕКОТОРЫЕ ПОПРАВКИ

В правоприменительной практике специализированных органов, компетентных в частности государственной миграционной службы и МВД возникали сложности в отношении выявленных аспектов, которые связывали с тем, что подзаконное регулирование, а именно акт Кабинета министров 2012 года не в полной мере соответствовал новому законодательному регулированию, установленному в 2016 году. Соответственно сейчас это проблема выявлена, она урегулирована подготовлены соответствующие проекты, в установленном порядке представлены президенту страны, для последующего представления в Народное собрание парламент.

Сухум. 17 мая 2022. Абхазия-Информ. Миграционная служба инициирует изменения в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия, принятого в 2016 году. Основанием послужили выявленные пробелы в нормативно-правовом регулировании учета иностранных граждан. Об этом сообщает Абхазское телевидение.

Проект закона поможет решить две задачи: повысить эффективность государственного контроля в области миграционного учета и одновременно упростить бюрократические процедуры.

В частности главы делегаций, представители министерств иностранных государств, официальные представители международных организаций – их учет будет осуществлять МИД РА. Это вытекает из закона тоже.

Учет обучающихся в Абхазии иностранных граждан будет осуществлять министерство просвещения.

Как уточнил в интервью АТ зампредседателя ГМС Вячеслав Бганба, будет упрощена и процедура учета туристов. Если гражданин приехал на отдых до 7 дней, ему потребуется только паспорт. Его учет будет осуществлять администрация объекта размещения.

Будут упрощены бюрократические процедуры и для иностранных граждан, приезжающих в Абхазию на работу. Ранее иностранный гражданин, въезжающий в Абхазию для осуществления трудовой деятельности, должен был обратиться в МВД для получения регистрации, потом пойти в МИД, чтобы перевести паспорт, если такое потребуется, и только после этого прийти в Государственную миграционную службу.

Данный проект постановления позволяет все это делать в одном месте, в Миграционной службе.

На данный момент в Абхазии около 2,5 тысяч трудовых мигрантов. Законопроект предполагает усиление контроля за временно пребывающими гражданами.

«Миграционная служба будет знать, где живет иностранный гражданин, переехал ли он, по какому адресу он будет проживать. Если иностранный гражданин поменял административно-территориальную единицу, к примеру – переехал из города Сухум в Гагру, то он должен уведомить об этом миграционную службу в течении трех рабочих дней, а иначе будет привлечен к ответственности. Все эти данные, все эти сведения будут храниться в базе данных миграционной службы», – отметил зампредседателя ГСМ РА Вячеслав Бганба.

Принятие данного законопроекта не повлечет издержек из республиканского или районных бюджетов.