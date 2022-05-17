ПЕРВОЕ МЕСТО В КОМАНДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ АБХАЗИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Сухум. 17 мая 2022. Абхазия-Информ. З авершился командный чемпионат Абхазии по настольному теннису «Высшая лига 2022» среди мужчин и женщин, проводимый Госкомитетом по делам молодежи и спорту и Федерацией настольного тенниса.

В чемпионате приняли участие воспитанники секции настольного тенниса Управления по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум, одержав в нем первое место. Второе место заняла команда г. Гагра, а третье команда г. Гал.

Тренирует команду г. Сухум - Амбарцум Вартикян.