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Абхазия Информ

ТАИСИЯ НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ

Новости Четверг, 19 мая 2022 22:01
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ТАИСИЯ НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Таисии Хагба с диагнозом «задержка психоречевого развития», сенсомоторная алалия и ТНР необходимо пройти курс реабилитации. Девочке всего три года и восемь месяцев, и за свою короткую жизнь она уже перенесла совсем недетские страдания.

 

Малышка родилась здоровой, но со временем родители стали замечать отставание развитии своей доченьки от своих сверстников. Они незамедлительно стали заниматься лечением Таисии. После очередного посещения невролога родители девочки услышали не утешающее заключение – ЗПРР – это нарушение, связанное с задержкой в эмоциональном, интеллектуальном и речевом развитии ребенка. Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление психики.

Сейчас девочка нуждается в прохождении курса лечения, направленного на развитие навыков речи и других коммуникативных способностей, улучшения общего состояния ЦНС, коррекции поведения и улучшения способностей активной концентрации внимания.

Ее уже ждут в Неврологическом Центре ООО «ПрогнозМед». Стоимость прохождения двух курсов лечения – 542 550 рублей. Данная сумма для семьи Хагба неподъемная, у них нет возможности самостоятельно оплатить лечение дочери.

Родители малышки просят каждого неравнодушного оказать помощь их дочери в прохождении реабилитации. Больше всего им хочется, чтобы их дочь, как и все дети задавала родителям вопросы, интересовалась всем, что происходит вокруг.

Дорогие благотворители, сейчас ни в коем случае нельзя медлить, время идет против девочки!

Разве можем мы допустить худшего исхода? Разве могут страдать дети? Конечно же, нет! Давайте все вместе сплотимся ради улучшения жизни Таисии. Всё в наших руках. Сейчас каждый пожертвованный рубль приблизит девочку к

здоровому будущему. Не оставайтесь равнодушными.

Вы можете помочь следующими способами:

Если Вы в Абхазии:

Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность» абоненты А-Мобаил и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав:

*147* сумма перевода # кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод:

«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в

трёх валютах: рубли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ:

5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ «Ашана» А. Анатольевной.

Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:

NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте abkhazia.foundation

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда: +7 (940) 773-50-50, +7 (940) 921-03-03.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 19 мая 2022 22:05

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