ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТПП АБХАЗИИ В ДАМАСКЕ ОТМЕЧАЕТ ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ

Сухум. 18 мая 2022. Абхазия-Информ. Год назад, в столице Сирийской Арабской Республики – Дамаске, состоялось торжественное открытие официального Представительства Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия. Мероприятие было приурочено к визиту правительственной делегации Абхазии в Сирию.

В открытии Представительства приняли участие спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия, глава Администрации президента Алхас Квициния, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, члены правительства Абхазии, депутаты абхазского Парламента, министр экономики и внешней торговли Сирии г-н Мухаммад Самер Аль-Халиль, президент «Генерального Союза ремесленников», руководители и представители торгово-промышленных палат, директор Единого Дамасского ремесленного центра, представители диаспоры, а также многочисленные гости и коллеги ТПП в Сирии.

Открытию Представительства способствовало участие ТПП в мероприятиях, которые проходили на территории Сирии, а также заключение соглашений о сотрудничестве с различными сирийскими организациями.

Сегодня Представительство одновременно выполняет и функцию Торгового дома Абхазии в Сирии, располагающего образцами продукции абхазских производителей.

В течение года Представительство, возглавляемое официальным представителем ТПП РА в Сирии г-ом Низаром Альджаббан, посетили советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ г-жа Бусейна Шаабан, министр внутренней торговли САР г-н Талал Барази, почетный консул Македонии в Сирии Мазена Хаммура, посол Республики Куба в Сирии и Иордании г-н Мигель Порто Парга, предприниматели, представители сирийских СМИ и другие гости.

Напомним, что по поручению руководства ТПП Абхазии, представитель палаты постоянно принимает участие в различных мероприятиях на территории Сирии в целях лоббирования интересов абхазских предпринимателей.

Палата обращает внимание на правила регулирования по вопросу импортирования иностранной продукции в Сирии и напоминает, что самостоятельное желание участников ВЭД Абхазии и Сирии не позволяет осуществлять торгово-экономические связи без участия Правительств двух стран.

Со своей стороны, ТПП Абхазии намерена укреплять сотрудничество со своими сирийскими коллегами и органами власти Сирии, содействующее дружескому расширению торгово-экономических связей между двумя республиками и прилагать усилия для реализации экспортно-импортных операций между нашими странами.