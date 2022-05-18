 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022

ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

«Попались в руки наши заблудшие овцы. Противник хвастается, что провёл успешную контроперацию. Но он забывает,…
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТПП АБХАЗИИ В ДАМАСКЕ ОТМЕЧАЕТ ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ

Новости Среда, 18 мая 2022 17:16
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТПП АБХАЗИИ В ДАМАСКЕ ОТМЕЧАЕТ ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ

Сухум. 18 мая 2022. Абхазия-Информ. Год назад, в столице Сирийской Арабской Республики – Дамаске, состоялось торжественное открытие официального Представительства Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия. Мероприятие было приурочено к визиту правительственной делегации Абхазии в Сирию.

В открытии Представительства приняли участие спикер Народного Собрания – Парламента Абхазии Валерий Кварчия, глава Администрации президента Алхас Квициния, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, члены правительства Абхазии, депутаты абхазского Парламента, министр экономики и внешней торговли Сирии г-н Мухаммад Самер Аль-Халиль, президент «Генерального Союза ремесленников», руководители и представители торгово-промышленных палат, директор Единого Дамасского ремесленного центра, представители диаспоры, а также многочисленные гости и коллеги ТПП в Сирии.

Открытию Представительства способствовало участие ТПП в мероприятиях, которые проходили на территории Сирии, а также заключение соглашений о сотрудничестве с различными сирийскими организациями.

Сегодня Представительство одновременно выполняет и функцию Торгового дома Абхазии в Сирии, располагающего образцами продукции абхазских производителей.

В течение года Представительство, возглавляемое официальным представителем ТПП РА в Сирии г-ом Низаром Альджаббан, посетили советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ г-жа Бусейна Шаабан, министр внутренней торговли САР г-н Талал Барази, почетный консул Македонии в Сирии Мазена Хаммура, посол Республики Куба в Сирии и Иордании г-н Мигель Порто Парга, предприниматели, представители сирийских СМИ и другие гости.

Напомним, что по поручению руководства ТПП Абхазии, представитель палаты постоянно принимает участие в различных мероприятиях на территории Сирии в целях лоббирования интересов абхазских предпринимателей.

Палата обращает внимание на правила регулирования по вопросу импортирования иностранной продукции в Сирии и напоминает, что самостоятельное желание участников ВЭД Абхазии и Сирии не позволяет осуществлять торгово-экономические связи без участия Правительств двух стран.

Со своей стороны, ТПП Абхазии намерена укреплять сотрудничество со своими сирийскими коллегами и органами власти Сирии, содействующее дружескому расширению торгово-экономических связей между двумя республиками и прилагать усилия для реализации экспортно-импортных операций между нашими странами.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 18 мая 2022 17:18

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РА ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.