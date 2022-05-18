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Абхазия Информ

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РА ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Новости Среда, 18 мая 2022 16:00
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КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РА ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 18 мая 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме прошло второе координационное совещание правоохранительных органов Республики Абхазия под председательством Генерального прокурора Адгура Агрба. Во встрече также приняли участие: председатель СГБ Роберт Киут, министр внутренних дел Вальтер Бутба, заместитель начальника ГСО Беслан Чкадуа, заместитель председателя ГТК Зураб Ашуба. В повестке дня значилась борьба с оборотом наркотических средств.

Для обсуждения темы прокуратура привлекла к участию представителей Минздрава, Минпроса, Госкомспорта. Как оказалось, деятельность последних двух в обозначенной проблеме нуждается в существенной доработке.

Начальник Следственного управления Генпрокуратуры Тамила Бигвава рассказала о борьбе с наркоманией.

По ее словам, наркоситуация в стране продолжает оставаться сложной, темпы роста потребителей наркотических средств ежегодно увеличиваются. Правоохранительными органами немало сделано в целях стабилизации обстановки и пресечения незаконного оборота наркотиков в Абхазии. Вместе с тем, достичь коренного перелома в борьбе с незаконным оборотом наркотиков пока не удастся.

«Ситуация по обороту наркотических средств в Республике Абхазия характеризуется расширением масштабов незаконного и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как метадон, героин, стимуляторов амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, обладающих психотропным воздействием, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения», – сказала Бигвава.

По ее информации, по фактам незаконного оборота наркотиков за второе полугодие 2021 года и первый квартал 2022 года возбуждено 156 уголовных дел, 131 из которых было направлено в суд в отношении 137 лиц. За аналогичный период прошлых лет (второе  полугодие 2020 года – первый  квартал 2021 года)  возбуждено 203 уголовных дела, то есть на 47 единиц больше, 185 дел  было направлено в суд.

Из общего количества возбужденных уголовных дел,  17 – по фактам выращивания наркосодержащих растений, все дела направлены в суд.

За аналогичный период прошлых лет (второе полугодие 2020 года  и  первый  квартал 2021 года) – 26 уголовных дел.

«Приведенные статистические данные свидетельствуют об уменьшении количества выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств», – сказала Тамила Бигвава.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 18 мая 2022 16:09

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