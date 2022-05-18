АЛЕКСАНДРУ АНКВАБ ДОЛОЖИЛИ О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ МЧС
Новости Среда, 18 мая 2022 15:56
Сухум. 18 мая 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния.
Обсуждались вопросы материально-технического обеспечения МЧС Абхазии, развитие региональных подразделений, сотрудничество по гуманитарной линии с коллегами из ДНР и ЛНР.
Глава правительства обратил внимание руководителя МЧС о необходимости сосредоточиться на подготовке предстоящего курортного сезона.
«МЧС республики должно уделить внимание вопросам обеспечения безопасности отдыхающих на воде, на основных популярных туристских маршрутах, в том числе в горной местности», – подчеркнул Анкваб.
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