АЛЕКСАНДРУ АНКВАБ ДОЛОЖИЛИ О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ МЧС

Сухум. 18 мая 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния.

Обсуждались вопросы материально-технического обеспечения МЧС Абхазии, развитие региональных подразделений, сотрудничество по гуманитарной линии с коллегами из ДНР и ЛНР.