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Абхазия Информ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Новости Среда, 18 мая 2022 15:53
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 18 мая 2022. Абхазия-Информ. 21 мая в 10:00 начнется церемония возложения цветов к памятнику жертвам Кавказской войны на Набережной махаджиров.

В 10:00 – открытие выставки художников из числа репатриантов на площади перед Абхазским драмтеатром.

10:30 – высадка деревьев у памятника махаджирам.

12:00 – фотовыставка на Набережной махаджиров.

12:30  стартует мини-турнир по футболу (2 этапа) на футбольной площадке за зданием бывшего Совмина.

18:55 – зажжение свечей у памятника махаджирам. 

19:30 – минута молчания.

В 20:00  возле памятника махаджирам будет разожжен памятный костер, а также состоится церемония опускания венков в море.

В этот же день состоится легкоатлетический кросс «Большие забеги Нартов», посвященный Дню памяти махаджиров.       

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 18 мая 2022 15:56

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