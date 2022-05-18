ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 18 мая 2022. Абхазия-Информ. 21 мая в 10:00 начнется церемония возложения цветов к памятнику жертвам Кавказской войны на Набережной махаджиров. В 10:00 – открытие выставки художников из числа репатриантов на площади перед Абхазским драмтеатром. 10:30 – высадка деревьев у памятника махаджирам.