ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
Новости Среда, 18 мая 2022 15:53
Сухум. 18 мая 2022. Абхазия-Информ. 21 мая в 10:00 начнется церемония возложения цветов к памятнику жертвам Кавказской войны на Набережной махаджиров.
В 10:00 – открытие выставки художников из числа репатриантов на площади перед Абхазским драмтеатром.
10:30 – высадка деревьев у памятника махаджирам.
12:00 – фотовыставка на Набережной махаджиров.
12:30 стартует мини-турнир по футболу (2 этапа) на футбольной площадке за зданием бывшего Совмина.
18:55 – зажжение свечей у памятника махаджирам.
19:30 – минута молчания.
В 20:00 возле памятника махаджирам будет разожжен памятный костер, а также состоится церемония опускания венков в море.
В этот же день состоится легкоатлетический кросс «Большие забеги Нартов», посвященный Дню памяти махаджиров.