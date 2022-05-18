С ДНЕМ МУЗЕЕВ!

Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником – Международным днем музеев.

Искренне благодарю всех вас за неоценимый труд – сохранение культурных ценностей, за беззаветную преданность делу сохранения и популяризации национальной культуры.

Музеи Абхазии создавались многими поколениями истинных хранителей истории. Это наша гордость, наше прошлое и будущее.

Желаю вам дальнейших успехов в работе, благополучия, всего самого доброго!»