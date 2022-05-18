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Абхазия Информ

С ДНЕМ МУЗЕЕВ!

Новости Среда, 18 мая 2022 15:48
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С ДНЕМ МУЗЕЕВ!

Сухум. 18 мая 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове поздравил абхазские музеи с профессиональным праздником.

«Уважаемые друзья, работники музеев!

Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником – Международным днем музеев.

Искренне благодарю всех вас за неоценимый труд – сохранение культурных ценностей, за беззаветную преданность делу сохранения и популяризации национальной культуры. 

Музеи Абхазии создавались многими поколениями истинных хранителей истории. Это наша гордость, наше прошлое и будущее.

Желаю вам дальнейших успехов в работе, благополучия, всего самого доброго!»

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 18 мая 2022 15:50

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