С ДНЕМ МУЗЕЕВ!
Новости Среда, 18 мая 2022 15:48
Сухум. 18 мая 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове поздравил абхазские музеи с профессиональным праздником.
«Уважаемые друзья, работники музеев!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником – Международным днем музеев.
Искренне благодарю всех вас за неоценимый труд – сохранение культурных ценностей, за беззаветную преданность делу сохранения и популяризации национальной культуры.
Музеи Абхазии создавались многими поколениями истинных хранителей истории. Это наша гордость, наше прошлое и будущее.
Желаю вам дальнейших успехов в работе, благополучия, всего самого доброго!»