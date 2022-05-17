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Абхазия Информ

ГОСФИЛАРМОНИЯ ИМ. Р. ГУМБА СНИЗИЛА ЦЕНУ БИЛЕТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Новости Вторник, 17 мая 2022 22:32
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ГОСФИЛАРМОНИЯ ИМ. Р. ГУМБА СНИЗИЛА ЦЕНУ БИЛЕТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сухум. 17 мая 2022. Абхазия-Информ. С целью приобщения детей к великой музыке   Госфилармония им. Р. Гумба вдвое снизила цену билетов для них.

«Друзья! Мы хотим, чтобы как можно больше наших детей смогли приобщиться к великой музыке. Поэтому решили сделать мотивирующий шаг: снизить для детей стоимость билета в два раза на те мероприятия, которые проводит сама филармония.

На ближайшие концерты цены проштампованы на билетах, выход из положения такой – по одному билету смогут пройти два ребенка. В дальнейшем билеты будут выдаваться отдельно.

Дорогие родители, директора и учителя музыкальных школ, приводите почаще ваших детей и учеников на концерты живой классической музыки!

После нескольких концертов вы заметите положительные изменения – мировосприятие ребенка станет глубже, познав прекрасное, он научится отличать истинно ценное в окружающем его мире», – говорится в сообщении Госфилармонии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 17 мая 2022 22:37

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