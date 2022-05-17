ОБСУДИЛИ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ

Сухум. 17 мая 2022. Абхазия-Информ.

Председатель Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны Рашида Айба и председатель Комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия встретились в Парламенте с министром социального обеспечения и демографической политики Русланом Аджба и представительницами женских ветеранских организаций.