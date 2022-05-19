Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с планом работ Управления образования Администрации города Сухум на 2021-2022 учебный год, с целью развития творческих способностей и научно-исследовательской работы школьников, для повышения общего уровня проектной деятельности был проведён конкурс исследовательских работ по истории.

В конкурсе приняли участие все общеобразовательные учреждения города Сухум. Учащиеся сумели охватить все периоды истории Абхазии, начиная с первоначального общинного строя , завершая современным периодом.

Состав жюри: директор института педагогики – Квеквескири И. К. Преподаватель кафедры истории России и Зарубежных стран – Агрба И. В.

По итогам конкурса определены победители:

1 место – Сухумская средняя школа №2 им. А. С. Пушкина; Сухумская Горская средняя школа №10 им. Н.А.Лакоба.

2 место – Сухумская средняя школа №3 им. Ю.Н. Воронова; Сухумская средняя школ №15 им. А. К. Назадзе.

3 место – Сухумская средняя школа №6 им. В.М. Комарова; Сухумская средняя школа №9 им. О.Т. Туманяна.