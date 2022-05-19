По итогам конкурса определены победители:

В конкурсе приняли участие все общеобразовательные учреждения города Сухум.

Сухум. 19 мая 2022. Ахазия-Информ. Сухумской средней школы №2 им. А. С. Пушкина был проведён конкурс исследовательских работ по химии, биологии и физике.

Химия 1 место – Тластанкулова Стелла Сухумская средняя школа №3 им. Ю.Н. Воронова;

2 место – Ферманян Виктория Сухумская средняя школа №14 им. А.П. Чехова;

3 место – Квициния Нестор Сухумская средняя школа №6 им. В.М. Комарова.

Биология 1 место – Ванина Милена Сухумская средняя школ №15 им. А. К. Назадзе;

2 место – Сгоцян Кира Сухумская средняя школа №11 им. А. М. Чочуа;

3 место – Уланова Александра Сухумская средняя школа №14 им. А. П. Чехова.

Физика 1 место – Дзандзава Дмитрий Сухумская средняя школа №2 им. А. С. Пушкина;

2 место – Ашуба Бадис Сухумская Горская средняя школа №10 им. H.А.Лакоба;

3 место – Зарандия Наала Сухумская средняя школа №7.