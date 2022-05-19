ПОДАРОК МУЗЕЮ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Известный абхазский композитор, музыкант и дирижер подарил Музею Абхазского царства в Новом Афоне античную амфору.

«Таким образом, он поздравил нас с 20-тилетним юбилеем Национального Новоафонского историко-культурного заповедника «Анакопия». Спасибо за подарок, достойный экспонат пополнил коллекцию Музея Абхазского царства», – говорится в сообщении.

Ученым предстоит исследовать историю этот античного сосуда, который был найден рыбаками в море в районе Нового Афона, а затем приобретён композитором.