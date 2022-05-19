ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА
Новости Четверг, 19 мая 2022 22:25
Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум подвергнут проверке торговый объект.
В результате проверки обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 1 540 шт.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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