ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум подвергнут проверке торговый объект.

В результате проверки обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 1 540 шт.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.