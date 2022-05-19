Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. В здании ГТК Республики Абхазия состоялась рабочая встреча с представителями брокерских компаний республики.



В рамках рабочей встречи представители были проинформированы о необходимости направления в таможенный комитет графика работы в выходные дни, а также сведений об ответственных лицах брокерских компаний в целях улучшения качества организации таможенного оформления и таможенного контроля. Согласованные действия в данном вопросе окажут положительное влияние на ведение бизнеса участниками внешнеэкономической деятельности.



Принятые решения руководством ГТК станут залогом повышения качества организации таможенного оформления и таможенного контроля, а также уровня таможенного администрирования.