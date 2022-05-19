ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. По инициативе руководства ГТК в состоялась рабочая встреча с представителями Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Государственной инспекции по карантину растений, Государственной ветеринарной службы и Торгово-промышленной палаты.

В рамках рабочей встречи обсуждались актуальные вопросы связанные с улучшением качества организации таможенного оформления и таможенного контроля в преддверии курортного сезона 2022 года.

По итогам рабочей встречи представители выразили готовность на предоставление необходимой информации по фактическому адресу нахождения государственных контролирующих органов и графику их работы в выходные дни для возможности дальнейшего информирования граждан Абхазии на официальном сайте ГТК.



Также в ходе встречи обсуждались и иные актуальные вопросы взаимодействия государственных контролирующих органов и некоммерческой негосударственной организации.