ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. По инициативе руководства ГТК в состоялась рабочая встреча с представителями Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Государственной инспекции по карантину растений, Государственной ветеринарной службы и Торгово-промышленной палаты.
В рамках рабочей встречи обсуждались актуальные вопросы связанные с улучшением качества организации таможенного оформления и таможенного контроля в преддверии курортного сезона 2022 года.
По итогам рабочей встречи представители выразили готовность на предоставление необходимой информации по фактическому адресу нахождения государственных контролирующих органов и графику их работы в выходные дни для возможности дальнейшего информирования граждан Абхазии на официальном сайте ГТК.
Также в ходе встречи обсуждались и иные актуальные вопросы взаимодействия государственных контролирующих органов и некоммерческой негосударственной организации.
Последнее от Super User
- ДВА СПЕКТАКЛЯ ТЕАТРА БАЛУЕВА
- ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПОСЕТИЛА АБАЗИНСКИЙ РАЙОН КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
- РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
- ЗАДЕРЖАН ЭКСКУРСИОННЫЙ АВТОБУС С КОНТРАБАНДНЫМИ СИГАРЕТАМИ
- СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО НАИМЕНОВАНИЮ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ УЛИЦ В СУХУМЕ