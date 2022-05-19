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Абхазия Информ

ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ПОИСК»

Новости Четверг, 19 мая 2022 23:56
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ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ПОИСК»

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. В АГУ прошёл второй закрытый показ документального фильма «Поиск», снятый при поддержке Правительства Москвы

Закрытый показ документального фильма «Поиск» – об узниках фашистских концлагерей из Абхазии прошёл в среду в Абхазском государственном университете.

Это уже четвёртый закрытый предпремьерный показ. В декабре 2021 года картину увидели представители Минобороны, МВД, Службы госбезопасности, МЧС Абхазии и представители Координационного союза организаций русских соотечественников. Тогда показы прошли в МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме.

В картине рассказывается о поисках родственников пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны из Абхазии – узниках фашистских концлагерей.

На показе присутствовали заместитель проректора АГУ по молодёжной политике Юрий Трувалёв, руководитель международного военно-мемориального проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов, режиссёр-постановщик фильма «Поиск» Дмитрий Статейнов, актеры Абхазского молодежного театра, студенты, а также одна из героинь фильма Лейла Агрба, чей отец - Азиз Агрба пропал без вести в концлагере в городе Миллерово и был найден участниками проекта.

«В картине звучит яркая тема антифашизма, звучит рассказ дочерей солдат, судьба которых оставалась неизвестной десятки лет. «Возвращение имени» - это семейный, поисковый, полевой проект, направленный на помощь семьям, потерявшим когда-то своих родных. А фильм «Поиск» рассказывает о судьбах этих воинов и их родных детях, найденных в ходе поисков в Абхазии», - сказал Григорий Скворцов.

Режиссёр фильма Дмитрий Статейнов отметил, что показ фильма прошёл в теплой и искренней атмосфере. «Нам очень приятно, что студенты тепло восприняли нашу работу. И для нас важно, чтобы эта тема была для них интересна, поскольку, как мы видим, история повторяется и, чтобы мы не столкнулись с подобным, мы должны изучать и знать материал», – подчеркнул он.

Документальный фильм «Поиск» снят при финансовой поддержке Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты Абхазии и при материально-технической поддержке Министерства обороны РА, в рамках Международного военно-мемориального проекта «Возвращение имени» под руководством Григория Скворцова, посвящённого памяти жителей Абхазии и других стран СНГ, погибших в плену немецких фашистов, и направлен на помощь тем, кто ищет своих родных, без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

Работа над фильмом длилась с 2018 по 2021 год.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 19 мая 2022 23:57

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