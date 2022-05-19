ДВА СПЕКТАКЛЯ ТЕАТРА БАЛУЕВА

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. С 25 по 27 мая с гастролями в Абхазский государственный драматический театр им. С.Чанба приедет Антрепризный театр Александра Балуева.

В ролях: Александр Балуев, Глеб Матвейчук, Мария Иващенко.

В «Признании» по пьесе Максима Фролова, Балуев и Матвейчук снова выступают не только как режиссёр и композитор, но и как исполнители главных ролей̆. Дополняет этот блистательный дуэт двух мужчин очаровательная Мария Иващенко.

Это история человека, жизнь которого тесно переплетается с судьбой Российской Империи. Молодой поручик царской армии (Глеб Матвейчук) мечтает о славе, воинских подвигах и, конечно, о любви. Но судьба распоряжается совсем иначе. Одна ошибка — и жизнь молодого офицера меняется кардинально. Романтические грезы сменяют боль и разочарование, а вместо возлюбленной рядом лишь таинственный комиссар (Александр Балуев), которому нужно только одно — признание.

Спектакль «Признание» — это атмосферная история, в которой прекрасная актерская игра переплетается с известными русскими романсами под аккомпанемент акустической гитары.

«Признание» - не первый совместный спектакль Балуева и Матвейчука. В 2014 году они поставили мюзикл «Территория страсти», взяв за основу произведение французского политика, изобретателя, военачальника и писателя Пьера Шодерло де Лакло «Опасные связи».

26-27 мая в 19:00 будет показан комедийный спектакль «Муж в рассрочку» по пьесе М.Н. Задорнова «Последняя попытка».

Любовь и прекрасные актеры не дадут скучать в этот вечер. Сюжет его довольно необычен. В 20-летнюю годовщину супружеской жизни к юбилярам приходит молодая девушка. Она предлагает сделку, желая купить мужа за 200 тысяч долларов. Муж не возражает! Ситуация комичная.

Искрометный юмор авторства Михаила Задорнова заставляет зрителей̆ смеяться от начала и до конца спектакля.