 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Читательница «Тонкостей туризма» разочаровалась низким уровнем сервиса в Абхазии. Отдохнувшая…
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДВА СПЕКТАКЛЯ ТЕАТРА БАЛУЕВА

Новости Четверг, 19 мая 2022 23:40
Оцените материал
(0 голосов)
ДВА СПЕКТАКЛЯ ТЕАТРА БАЛУЕВА

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. С 25 по 27 мая с гастролями в Абхазский государственный драматический театр им. С.Чанба приедет Антрепризный театр Александра Балуева.

25 мая в 15:00 и 19:00 состоится показ музыкально-драматического спектакля «Признание».

В ролях: Александр Балуев, Глеб Матвейчук, Мария Иващенко.

В «Признании» по пьесе Максима Фролова, Балуев и Матвейчук снова выступают не только как режиссёр и композитор, но и как исполнители главных ролей̆. Дополняет этот блистательный дуэт двух мужчин очаровательная Мария Иващенко.

Это история человека, жизнь которого тесно переплетается с судьбой Российской Империи. Молодой поручик царской армии (Глеб Матвейчук) мечтает о славе, воинских подвигах и, конечно, о любви. Но судьба распоряжается совсем иначе. Одна ошибка — и жизнь молодого офицера меняется кардинально. Романтические грезы сменяют боль и разочарование, а вместо возлюбленной рядом лишь таинственный комиссар (Александр Балуев), которому нужно только одно — признание.

Спектакль «Признание» — это атмосферная история, в которой прекрасная актерская игра переплетается с известными русскими романсами под аккомпанемент акустической гитары.

«Признание» - не первый совместный спектакль Балуева и Матвейчука. В 2014 году они поставили мюзикл «Территория страсти», взяв за основу произведение французского политика, изобретателя, военачальника и писателя Пьера Шодерло де Лакло «Опасные связи».

26-27 мая в 19:00 будет показан комедийный спектакль «Муж в рассрочку» по пьесе М.Н. Задорнова «Последняя попытка».

Любовь и прекрасные актеры не дадут скучать в этот вечер. Сюжет его довольно необычен. В 20-летнюю годовщину супружеской жизни к юбилярам приходит молодая девушка. Она предлагает сделку, желая купить мужа за 200 тысяч долларов. Муж не возражает! Ситуация комичная.

Искрометный юмор авторства Михаила Задорнова заставляет зрителей̆ смеяться от начала и до конца спектакля.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 19 мая 2022 23:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПОСЕТИЛА АБАЗИНСКИЙ РАЙОН КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.