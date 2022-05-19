ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПОСЕТИЛА АБАЗИНСКИЙ РАЙОН КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Делегация из Республики Абхазия во главе с советником Президента по науке и культуре Республики Абхазия Нугзаром Логуа посетила Абазинский район Карачаево-Черкесской Республики.
В состав делегации вошли министр культуры Даур Кове, депутат Парламента Дмитрий Маршания, советник президента Республики Абхазия по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмарг Аджинджал, общественный и политический деятель Абхазии Беслан Кобахия.
Делегацию встретили в ауле Эльбурган министр культуры КЧР Зураб Агирбов, представители абазинской интеллигенции, общественных организаций, добровольцы – участники Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг., администрация Абазинского муниципального района.
По поручению Президента Республики Абхазия Аслана Бжания за вклад в развитие и укрепление связей двух стран были вручены государственные награды. За многолетнюю деятельность по сближению абазин и абхазов Ордена «Ахьдз-Апша» III степени удостоена председатель национально-культурной автономии «Абаза» (Ставропольский край) Армида Хизировна Чагова, звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено художественному руководителю Театра танца республиканской филармонии КЧР Мурату Владимировичу Гагиеву, танцору и воину-добровольцу Анзору Гериевичу Озову, звание «Заслуженная артистка Республики Абхазия» – Комаревцевой Анне Александровне, Козел Елизавете Исмаиловне.
В преддверии 158-й годовщины окончания Кавказской войны гостям показали спектакль «Горсть земли» по одноименному роману классика абазинской литературы Бемурзы Хангериевича Тхайцухова.
После спектакля в администрации района делегацию принял глава района Руслан Кужев. На встрече обсуждались вопросы и проблемы сохранения и развития языка и культуры абазино-абхазского этноса.
20 мая в районной библиотеке аула Псыж пройдут «Шамбовские чтения», посвященные памяти ученого, абхазского и российского государственного деятеля, создателя Международной ассоциации абхазо-абазинского народа Тараса Мироновича Шамба.
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