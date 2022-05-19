ЗАДЕРЖАН ЭКСКУРСИОННЫЙ АВТОБУС С КОНТРАБАНДНЫМИ СИГАРЕТАМИ
Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни совместно с краевым Погрануправлением ФСБ России был остановлен экскурсионный автобус марки «NEOPLAN», следующий из Абхазии в Россию.
В ходе таможенного контроля транспортное средство было направлено на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). Результаты сканирования подтвердили вероятность наличия в салоне автобуса незадекларированного товара.
При дальнейшем досмотре транспортного средства в багажном отделении, в отсеке возле заднего колеса, таможенники обнаружили партию табачной продукции с абхазскими акцизными марками. Общее количество незаконно перевозимых сигарет составило 990 пачек (19800 штук).
Контрабандная продукция изъята, образцы направлены на экспертизу. Возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 и по ст.16.3 КоАП России.
С начала 2022 г. по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу Краснодарской таможней возбуждено порядка 150 дел об административных правонарушениях, 1 уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 Уголовного кодекса РФ («Контрабанда табачных изделий в крупном размере»).
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