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Абхазия Информ

СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО НАИМЕНОВАНИЮ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ УЛИЦ В СУХУМЕ

Новости Четверг, 19 мая 2022 22:57
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СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО НАИМЕНОВАНИЮ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ УЛИЦ В СУХУМЕ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. На заседании Сухумского городского собрания 19 мая создана общественная комиссия при СГС по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум. Председатель горсобрания Ираклий Харчилава озвучил персональный состав комиссии, а также внес на рассмотрение кандидатуру от СГС, за которую проголосовали единогласно.

В состав общественной комиссии при Сухумском горсобрании по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум вошли: заместитель главы администрации города Сухум Автандил Сурманидзе, кандидат исторических наук, доцент АГУ Сослан Салакая, член Общественной палаты Елена Лабахуа, доктор исторических наук, профессор, академик АНА Олег Бгажба, член партии «Амцахара» Руслан Джугелия, член высшего совета «Аруаа» Хына Думава, начальник архивной службы, начальник архива Минобороны РА Валериан Агумава, директор АбИГИ Арда Ашуба и депутат СГС Инал Кишмария.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 19 мая 2022 23:01

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