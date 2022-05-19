СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО НАИМЕНОВАНИЮ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЮ УЛИЦ В СУХУМЕ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. На заседании Сухумского городского собрания 19 мая создана общественная комиссия при СГС по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум. Председатель горсобрания Ираклий Харчилава озвучил персональный состав комиссии, а также внес на рассмотрение кандидатуру от СГС, за которую проголосовали единогласно.