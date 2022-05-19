В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТПРОГРАММЫ
Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил на прошедшем совещании с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба, вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган, вице-премьером Сергеем Пустоваловым и руководителями Управления капитального строительства и РУП «Абхазстрой» ход дорожных работ в Сухуме, а также устранение строительных дефектов и недоделок, допущенных на объектах социальной значимости – в Новоафонском и Очамчырском детских садах.
Среди обсужденных вопросов – текущее состояние Очамчырского лицея-интерната, Лыхненской и Дурипшской средних школ, а также мемориала воинам, расположенного в с. Лыхны.
Премьер-министр поручил УКСу и РУП «Абхазстрой» ускорить определение масштабов необходимых работ на этих объектах и подготовить проектно-сметную документацию.
Участники совещания обсудили вопрос по возмещению ущерба пострадавшим от стихийных бедствий, происшедших в республике в прошедшем году.
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