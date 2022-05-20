ДВЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА СОЧИ
Новости Пятница, 20 мая 2022 18:18
Сухум. 20 мая 2022. Абхазия-Информ. В Сочи проходит Первенство города по боксу, посвященное 77-ой годовщине Победы в ВОВ. В соревнованиях участвует около 150 спортсменов из Сочи, Абхазии и всего Краснодарского края.
Сухум представляли воспитанники секции бокса Управления по делам молодежи и спорта администрации города Анри Зардания и Эраст Хибба.
Оба спортсмена завоевали первые места, привезя с собой две золотые медали.
Тренируют ребят Саид Смыр и Давид Авидзба.