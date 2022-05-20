ДВЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА СОЧИ

Сухум. 20 мая 2022. Абхазия-Информ.

В Сочи проходит Первенство города по боксу, посвященное 77-ой годовщине Победы в ВОВ. В соревнованиях участвует около 150 спортсменов из Сочи, Абхазии и всего Краснодарского края.