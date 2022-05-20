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Абхазия Информ

ДВЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА СОЧИ

Новости Пятница, 20 мая 2022 18:18
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ДВЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА СОЧИ

Сухум. 20 мая 2022. Абхазия-Информ. В Сочи проходит Первенство города по боксу, посвященное 77-ой годовщине Победы в ВОВ. В соревнованиях участвует около 150 спортсменов из Сочи, Абхазии и всего Краснодарского края.

Сухум представляли воспитанники секции бокса Управления по делам молодежи и спорта администрации города Анри Зардания и Эраст Хибба.

Оба спортсмена завоевали первые места, привезя с собой две золотые медали.

Тренируют ребят Саид Смыр и Давид Авидзба.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 20 мая 2022 18:24

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