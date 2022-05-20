ДЕПУТАТЫ СТОЛИЦЫ ЗАСЛУШАЛИ ОТЧЕТ И.О. НАЧАЛЬНИКА ГОРЗДРАВА ИРМЫ ВОУБА

В Сухумском городском собрании состоялось заседание, на котором был заслушан отчет исполняющей обязанности начальника Управления здравоохранения администрации Сухума Ирмы Воуба о проделанной работе за 2021 год.

«Нашему Управлению подчиняются семь лечебно-профилактических учреждений: клиническая – на 240 коек, инфекционная – на 60 коек, офтальмологическая – 30 коек, поликлиника с филиалом на ул. Эшба при годовой плановой нагрузке 132 400 человек, детская поликлиника (98360 человек), поликлиника №3 «Синоп» (24840 человек), а также станция скорой неотложной медицинской помощи с подстанцией в Новом районе с годовой нагрузкой 43200 человек, – сообщила Воуба.

Далее она отметила, что по Управлению здравоохранения по штату утверждено 834,5 единиц, фактически занято 745,5 единиц.

«Лечебно-профилактические учреждения укомплектованы кадрами на 89,3%, по врачебному персоналу – 94,8%, среднему персоналу – 82,1%, младшему - 8,4%. За 2021 год была проведена огромная работа по выявлению и лечению больных с коронавирусной инфекцией и их обеспечению медикаментами. Медикам пришлось работать в сложной ситуации, как и в предыдущий год, спасал профессионализм всех, кто работал в медицинских учреждения», - подчеркнула она.

По её словам, для инфекционной больницы было приобретено всё необходимое для лечения инфицированных, а также организованы ПЦР- кабинет, лаборатория, которая выполняла все необходимые анализы, выездная мобильная бригада для амбулаторных больных по забору биоматериала, бесперебойная подача кислорода, рентген-кабинет, реанимобиль. Также был отремонтирован и оснащен блок реанимационного отделения. Ирма Воуба отметила, что на всё это из бюджета города были потрачены огромные средства.

«С конца апреля все лечебно-профилактические учреждения г. Сухум вернулись к работе в штатном режиме для оказания медицинской помощи. В инфекционной больнице неоднократно проведены работы по дезинфекции здания и всех палат больницы. При этом лаборатория инфекционной больницы функционирует в полном объеме. Реанимационное отделение, которое было организовано при пандемии, выполняет свои функции для приема экстренных соматических инфекционных больных. Городская клиническая больница возобновила работу терапевтического и частично хирургического отделений. На сегодняшний день в больнице функционирует 4 отделения - терапия, хирургия, кардиология, неврология. Станция скорой неотложной медицинской помощи возобновила работу в Новом районе, выезжает на все вызовы по городу», – сказала Воуба.

В свою очередь, председатель депутатской комиссии по социальной политике, здравоохранению и вопросам животных Лаша Зарандия сказал:

«Мы понимаем, как было тяжело врачам, медсестрам, младшему персоналу, всем им спасибо. К сожалению, в медучреждения и сегодня есть проблемы, которые необходимо решать. Каждый из нас в меру своих возможностей готов этому способствовать».

Председатель Собрания Ираклий Харчилава поблагодарил Ирму Воуба за подробный отчет, и предложил коллегам признать деятельность Управления за 2021 год удовлетворительной.

Депутаты единогласно поддержали его.