В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Определяя задачи на стадии предварительной разработки проекта, Александр Анкваб указал, что затраты на объект, включая его техническое оснащение, не должны превышать предусмотренную сумму. Расчеты должны быть обоснованы, необходимо учитывать все аспекты – функциональное назначение медучреждения, среднестатистические данные по его нагрузке стационарными пациентами, наличие медицинского персонала и его рабочую загруженность, прогноз заполняемости больницы на среднесрочную перспективу и другие.

Поскольку пересмотр стоимости проекта в пользу увеличения расходов невозможен, премьер-министр сформулировал основную задачу перед проектировщиками: «Мы должны создать принципиально новое, эффективное детское лечебное стационарное учреждение в соответствии с реальными возможностями и обозримой перспективой».

Разработка, согласование и окончательное утверждение проектно-сметной документации должны быть завершены до конца текущего года, начало строительства предусмотрено в 2023 году.

Об этом сообщает сайт КМ.





