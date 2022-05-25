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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ КУРСОВ ДЛЯ АБХАЗСКИХ ВРАЧЕЙ

Новости Среда, 25 мая 2022 20:29
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ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ КУРСОВ ДЛЯ АБХАЗСКИХ ВРАЧЕЙ

Сухум. 25 мая 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с ректором Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, доктором медицинских наук,  членом-корреспондентом РАН Дмитрием Сычевым.

Во встрече участвовали президент РМАНПО, академик РАН Лариса Мошетова, проректор по лечебной работе и международному сотрудничеству, доктор медицинских наук, академик РАН Ирина Поддубная, второй секретарь Посольства Абхазии в России, советник министра здравоохранения РА по международному сотрудничеству Нури Хварцкия.

В ходе встречи обсуждались  вопросы повышения квалификации и проведения сертификационных курсов  для абхазских врачей.

«Встреча прошла в конструктивном ключе. Мы предварительно договорились о том, что наши врачи смогут участвовать в программе академии по повышению квалификации, направленной  на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Мы также обсудили и возможность прохождения сертификационных курсов нашими  медиками  по девяти нозологиям», – сообщил Бутба. 

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 25 мая 2022 20:30

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