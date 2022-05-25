ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ КУРСОВ ДЛЯ АБХАЗСКИХ ВРАЧЕЙ

Во встрече участвовали президент РМАНПО, академик РАН Лариса Мошетова, проректор по лечебной работе и международному сотрудничеству, доктор медицинских наук, академик РАН Ирина Поддубная, второй секретарь Посольства Абхазии в России, советник министра здравоохранения РА по международному сотрудничеству Нури Хварцкия.

В ходе встречи обсуждались вопросы повышения квалификации и проведения сертификационных курсов для абхазских врачей.

«Встреча прошла в конструктивном ключе. Мы предварительно договорились о том, что наши врачи смогут участвовать в программе академии по повышению квалификации, направленной на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Мы также обсудили и возможность прохождения сертификационных курсов нашими медиками по девяти нозологиям», – сообщил Бутба.