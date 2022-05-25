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Абхазия Информ

БУДЕТ СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МЕРАМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА УПРОЩЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ ПО РЕКЕ ПСОУ

Новости Среда, 25 мая 2022 20:26
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БУДЕТ СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МЕРАМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА УПРОЩЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ ПО РЕКЕ ПСОУ

Сухум. 25 мая 2022. Абхазия-Информ. В Москве состоялось расширенное заседание Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. С абхазской стороны в совещании участвовали вице-спикер Народного Собрания Астамур Аршба, председатель СГБ Роберт Киут, министр иностранных дел Инал Ардзинба, министр туризма Теймураз Хишба, заместитель министра экономики Теймураз Миквабия, председатель парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц, депутат Эрик Рштуни, первый заместитель ГТК  Алиас Лабахуа, представители посольства Абхазии в России.  

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы абхазо-российских отношений и упрощение режима перехода государственной границы по реке Псоу.

В дискуссии также было отмечено, что одной из основных причин, затрудняющих пересечение абхазо-российской госграницы, является предельная пропускная способность контрольно-пропускного пункта по р. Псоу, спроектированного на основании данных пересечения границы 1995 года.

В период летнего курортного сезона количество пересекающих государственную границу физических лиц и транспортных средств превышает проектную мощность пункта пропуска более чем в четыре раза.

В 2011 году Правительство Республики Абхазия и Правительство Российской Федерации подписали Соглашение о реконструкции и строительстве автомобильных мостов через реку Псоу, которое предусматривало реконструкцию старого автомобильного моста и подходов к нему, а также строительство нового автомобильного моста и подходов к нему.

В рамках реализации Соглашения был построен новый мост и подходы к нему, а реконструкция старого моста не была осуществлена.

По итогам заседания стороны договорились о создании рабочей группы по принятию мер, направленных на упрощение пересечения абхазо-российской государственной границы по реке Псоу.

Встреча прошла в рамках конструктивного диалога.

Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 25 мая 2022 20:29

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