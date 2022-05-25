ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ СИРИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сухум. 25 мая 2022. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба встретился с чрезвычайным и полномочным послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риадом Хаддат.
Стороны обсудили актуальные аспекты абхазо-сирийских отношений, в частности, планируемую поездку главы внешнеполитического ведомства Абхазии в Сирию, в рамках которой между Министерствами иностранных дел Абхазии и Сирии будет подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере политических консультаций.
Встреча состоялась в преддверии 4-ой годовщины признания независимости Республики Абхазия Сирийской Арабской Республикой, которая отмечается 29 мая.
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