ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: «БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ»

Сухум. 25 мая 2022. Абхазия-Информ. В Москве состоялось расширенное заседание Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками по обсуждению ключевых вопросов абхазо-российских отношений и упрощению режима перехода государственной границы по реке Псоу.

По словам министра туризма Теймураза Хишба, Абхазия ждет большого потока туристов, в связи с чем необходима разработка и согласование упрощенной процедуры пересечения государственной границы, так как пропускной пункт не рассчитан на большое количество отдыхающих.

«В ходе дискуссии в Госудме РФ заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова высказала предположения о большом потоке туристов в Абхазию, и озвучила некорректные данные – более 5 млн человек, которые пересекли Абхазию в 2021 году. Я вынужден был поправить свою коллегу, так как это неверно в корне. Мной было замечено, что в Абхазии побывало в 2021 году около 1,5 миллионов человек, а все остальные, это граждане нашей страны, которые по тем или иным причинам пересекают госграницу», – сказал Хишба.

Министр также опроверг информацию российских туристических служб об увеличении потока туристов в Абхазию от 5 до 7,5 млн человек в предстоящем сезоне.

В ходе заседания Т.Хишба озвучил необходимость установить еще один проверочный пункт для экскурсионных автобусов. «Я надеюсь, наши коллеги меня услышали, будем ждать изменений в лучшую сторону, хотя бы на уровне туристических экскурсионных автобусов», – резюмировал министр.