«СВОЯ ИГРА» В ОЧАМЧЫРЕ

Сухум. 25 мая 2022. Абхазия-Информ. В городе Очамчыра прошла финальная игра литературного конкурса в формате «Своей игры». Она стала кульминацией семимесячного проекта, в рамках которого школьникам 9-11 классов из девяти школ Восточной Абхазии были предложены восемь книг художественной литературы, которые необходимо было прочитать в течение шести месяцев.

Проект состоял из несколько этапов:

1) Ознакомительная встреча с презентацией проекта.

2) Тренировочные игры, где участники изучали правила и механику игры.

3) Отборочный этап на финальную игру.

4) Финальная игра.

Из более 100 участников проекта по итогам отбора в финальную игру прошли 27 участников из девяти школ. Вопросы на игру были составлены на основе прочитанных участниками книг.

В качестве членов жюри на финальной игре присутствовали: кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка АГУ, директор частной школы «Альфа» Фатима Даутия; депутат Народного Собрания парламента республики Абхазия седьмого созыва, исполнительный секретарь общественной организации «Всемирный абхазо-абазинский конгресс», дипломат, преподаватель АГУ Инар Гицба; глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, а также представители отделов РОНО и отделов по вопросам молодежи и спорта, представители партнерской организации «АРСР».

По итогам финальной игры была выявлена тройка призеров.

3-е место занял участник с.ш. №1 им. Д.И.Сигуа из села Хяцха Галского района Лука Каджая, который получил приз в виде подарочного сертификата на сумму 5 тыс. руб.

2-е место заняла ученица школы-интернат им. С.П.Басария г.Очамчыра Любовь Когония, получившая подарочный сертификат на сумму 10 тыс. руб.

1-е место заняла ученица школы интернат им. С.П.Басария г.Очамчыра Шазина Когония, которой был вручён главный приз – кубок в виде символа мудрости совы и сертификат на сумму 15 тыс. руб.

Гости высоко оценили уровень подготовки участников, отметили важность подобного рода образовательных проектов, которые включают в себя интерактивные и игровые формы, что позволяет больше заинтересовывать и мотивировать современную молодежь.

Жюри и гости пожелали молодым ребятам удачи и успехов.

Данный проект был реализован молодежной организацией «IQan» в партнерстве с «Ассоциаций Развития Сельских Районов» и «Датским Советом по беженцам».