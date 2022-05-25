КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»
Сухум. 25 мая 2022. Абхазия-Информ. 20 мая текущего года на рабочем совещании в Кабинете Министров Республики Абхазия были обсуждены вопросы электроэнергетики. При этом, был дан акцент на неоправданно раздутый аппарат РУП «Черноморэнерго» ссылаясь на подразделение – «Энергосбыт».
Действительно, штатные расписания данного подразделения, как было сказано на совещании, выросли с 64 человек в 2015 году до 304 к 2020 году, однако данный рост связан со структурной централизацией энергетической отрасли в целом.
Не секрет, что до 2014 года районные электросети (РЭСы) не являлись структурными подразделениями РУП «Черноморэнерго», учредителями которых были администрации районов Республики Абхазия, со всей необходимой структурой (в которую и входили отделы сбыта) , необходимой для функционирования самостоятельных организаций. Именно в 2015 году фактически начался процесс реструктуризации РЭСов уже вошедших в РУП «Черноморэнерго» в качестве филиалов, с исключением из их сферы сбытовой деятельности.
Таким образом, в составе штатного расписания филиала «Энергосбыт» утверждено:
– в августе 2015 года 49 шт.ед. с учетом Гагрского отдела сбыта, на численность которого сократился бывший РЭС Гагрского района;
– в сентябре 2015 года 61 шт. ед. с учетом Гагрского и Сухумского районного отделов сбыта;
– в 2017 году 261 шт. ед. и в 2020 году 304 шт. ед. с учетом всех семи районных отделов сбыта и города Сухум.
Кроме того, из 304 штатных единиц для 157 (контролёров) не предусмотрен оклад, соответственно установлена сдельная оплата труда в соответствии с трудовым договором, полностью зависящая от размера собранных ими средств.
Хотим отметить, что для довольно крупной организации республиканского масштаба, которой ежемесячно необходимо охватить 503 населенных пункта Республики Абхазия в составе 110 сельских администраций, 4 поселка городского типа и 8 городов силами 157 человек на наш взгляд не представляется реальным, в связи со сложившейся практикой оплаты за потреблённую электроэнергию, заключающуюся в непосредственном посещении контролёром абонента.
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