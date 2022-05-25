В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ЛЕО КАСЛАНДЗИЯ

Сухум. 25 мая 2022. Абхазия-Информ. На фасаде дома №8 по улице Воронова, где жил Народный артист Абхазии, выдающийся общественный деятель Леварсан Касландзия (25.05.1912 – 30.08.1996), установили мемориальную доску с бронзовым барельефом. Доска установлена по инициативе семьи актера и при поддержке Администрации города Сухум и Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.

«Леварсан Касландзия был примером для многих. Для него на первом месте всегда была не семья, а сцена, профессия. Если так не подходить к своей работе, не добьешься таких успехов и не только в театральной сфере. Он всегда говорил, неважно кто ты – режиссёр или актёр, в первую очередь ты должен быть человеком, несущим в себе «апсуара», – сказал на церемонии открытия доски директор Абхазского государственного драмтеатра Алхас Чолокуа.

«Сегодня в центре Сухума состоялось историческое событие, которое имеет большое значение как для родственников выдающегося актёра, так и для всех нас, для подрастающего поколения, в целом для культурной жизни республики. Хочу выразить большую благодарность всем, кто приложил усилия для открытия памятной доски», – сказал заместитель главы столичной Администрации Автандил Сурманидзе.

Поэт Геннадий Аламия вспомнил: «Я знаю несколько человек, кто играли роль «Отелло», но исполнение этой роли Лео Касландзия - это нечто особенное, неповторимое. Он настолько ошеломил всех своей актеркой игрой, что его фотография и сегодня висит в королевском театре Лондона».

Леварсан Шардынович Касландзия (25 мая 1912 – 30 августа 1996) родился в селе Кутол Очамчырского района.

Актер Абхазского драматического театра, народный артист Абхазии и Грузии.

С 1930 – актёр Абхазского театра.

Лучшие роли Касландзия: Мац («Кераз» Чанба, 1931), Темыр («1866» год Г. Гулиа и Микава, 1939), Даур («Скала героев» Г. Гулиа, 1943), Дундуков («Данакай» Лакербая, 1956), Человек в мантии («Такая любовь» Когоута, 1961). Он создал на сцене мужественные, чеканные, чёткие по внешнему рисунку, психологически правдивые образы людей разных судеб, каждый из которых по-своему боролся, отстаивал свои права.

Лео Касландзия впервые на абхазской сцене сыграл роль Отелло (1941), трактуя героя шекспировской трагедии цельным и возвышенным, нетерпимым ко лжи.

Творчество Касландзия призывало к борьбе за человека, за гуманное отношение к нему.

Об этом сообщает сайт администрации столицы.