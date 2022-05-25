ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С РОССИЙСКИМ КОЛЛЕГОЙ
Сухум. 25 мая 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба встретился с первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Виктором Фисенко.
Участники встречи обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе приезд российских врачей – детских инфекционистов в Абхазию к курортному сезону, реализацию программы по осуществлению межгосударственного соглашения об ОМС, оказание гражданам Абхазии высокотехнологичной медицинской помощи не в рамках ОМС, содействие в открытии пунктов скорой медицинской помощи на республиканской трассе, обеспечение отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями на 2023 год.
На встрече также проговаривался вопрос открытия на базе городской клинической больницы ряда отделений: эндоваскулярной и малоинвазивной хирургии, лучевой диагностики (КТ, МРТ), реабилитационного и постинсультного отделений.
«С абхазской стороны уже сформирована рабочая группа, ее сформирует и российская сторона и приедет к нам для определения потребности для открытия этих отделений», – сказал Эдуард Бутба.
Министр отметил, что со стороны российских коллег есть понимание и поддержка во всех вопросах.
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